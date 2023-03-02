В ЦЕХе * пройдет премьера спектакля-инсталляции «КОКОН»

Танцевальная постановка «КОКОН» расскажет о непростой теме — раковой клетке и ее мутациях. В основе постановки — реальные истории пациентов, находящихся на этапе ремиссии болезни.
Всероссийский мультидисциплинарный проект на стыке науки и искусства IZOTOP.LAB ежегодно выбирает научную тему и раскрывает ее через спектакли, сотрудничая с танцевальными театрами.
Спектакль покажет, как существует микроскопическая клетка внутри организма.
Премьера «КОКОНА» пройдет 25 и 26 марта. Подробности по ссылке.
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Фото: архив организаторов
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