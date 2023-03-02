В ЦЕХе * пройдет премьера спектакля-инсталляции «КОКОН»

Всероссийский мультидисциплинарный проект на стыке науки и искусства IZOTOP.LAB ежегодно выбирает научную тему и раскрывает ее через спектакли, сотрудничая с танцевальными театрами.

Спектакль покажет, как существует микроскопическая клетка внутри организма.

Премьера «КОКОНА» пройдет 25 и 26 марта. Подробности по ссылке.





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Фото: архив организаторов