«Кармен» в оперном

Над созданием спектакля работают:

дирижер-постановщик оперы Дмитрий Синьковский

художник-постановщик Денис Шибанов — один из самых востребованных художников в российском кинематографе. Сейчас он впервые создал декорации для театральной постановки

На сцене появятся сложные, трехуровневые декорации, которые будут многократно трансформировать пространство сцены.

Впервые в Нижнем оперу Жоржа Бизе покажут на языке оригинала — французском.

Билеты можно купить на сайте и в кассах театра.

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Фото: сайт театра