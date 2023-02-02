«Кармен» в оперном

Нижегородский театр оперы и балета открыл продажи билетов на «Кармен» в постановке Елизаветы Мороз. Режиссер знакома нижегородскому зрителю по спектаклю «Смех по съеденному сердцу Офелии». Его ставили в прошлом году в Пакгаузах.
Над созданием спектакля работают:
- дирижер-постановщик оперы Дмитрий Синьковский
- художник-постановщик Денис Шибанов — один из самых востребованных художников в российском кинематографе. Сейчас он впервые создал декорации для театральной постановки
На сцене появятся сложные, трехуровневые декорации, которые будут многократно трансформировать пространство сцены.
Впервые в Нижнем оперу Жоржа Бизе покажут на языке оригинала — французском.
Билеты можно купить на сайте и в кассах театра.
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Фото: сайт театра
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