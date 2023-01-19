«Комедiя-ФЕСТ» открыл прием заявок

Со 2 по 9 июня в Нижнем пройдет моножанровый театральный фестиваль «Комедiя-ФЕСТ». Уже стартовал прием заявок на участие.
Впервые фестиваль открылся в ноябре прошлого года. Шесть дней в городе проходили спектакли, дискуссии, лекции, мастер-классы с профессионалами индустрии со всей России.
Команда проекта стремится разрушить стереотипное представление о жанре и предложить театральные решения современного восприятия мира и комического в нем.
Заявки участников ждут по ссылке.
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Фото: сайт театра
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