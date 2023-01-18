В Оперном проведут урок итальянского и дадут «Травиату» в оригинале

Оперу Джузеппе Верди дадут в оригинале в Нижегородском оперном театре 20 и 22 января. А чтобы каждый зритель настроился на такое прочтение, там же для всех желающих проведут урок итальянского языка 20 января.
Зрителей приглашают погрузиться в красивую, но трагичную историю любви куртизанки Виолетты Валери и молодого аристократа Альфреда Жермона, в историю подлинного чувства с препятствиями из жизненных обстоятельств и предрассудков.
Опера исполняется в оригинале, на итальянском языке, но с русскими субтитрами. Чтобы зрители успевали за каждым поворотом событий, доцент кафедры иностранных языков Нижегородской государственной консерватории Наталья Хорошилова до показа познакомит всех желающих с языком оперы, научит строить простые предложения и главное - научит признаваться на нем в любви в фойе театра 20 января в 17:30.
В «Травиате» за дирижерский пульт отвечает Дмитрий Синьковский, под его управлением - оркестр La Voce Strumentale. А главные партии исполняют: Татьяна Иващенко, Анастасия Джилас, Сергей Кузьмин, Константин Сучков, Николай Печенкин и другие.
12+
Для участия в знакомстве с итальянским языком необходимы билет на оперу и предварительная регистрация по телефону 234-05-32.
Фото: архив Нижегородского оперного театра
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