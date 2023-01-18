В Оперном проведут урок итальянского и дадут «Травиату» в оригинале

Зрителей приглашают погрузиться в красивую, но трагичную историю любви куртизанки Виолетты Валери и молодого аристократа Альфреда Жермона, в историю подлинного чувства с препятствиями из жизненных обстоятельств и предрассудков.

Опера исполняется в оригинале, на итальянском языке, но с русскими субтитрами. Чтобы зрители успевали за каждым поворотом событий, доцент кафедры иностранных языков Нижегородской государственной консерватории Наталья Хорошилова до показа познакомит всех желающих с языком оперы, научит строить простые предложения и главное - научит признаваться на нем в любви в фойе театра 20 января в 17:30.