«Севильский цирюльник» на итальянском

Зрителей приглашают погрузиться в легкое приключение Фигаро и молодых влюбленных — Розины и графа Альмавивы. А знаменитая каватина «Фигаро здесь, Фигаро там» — гимн всех многозадачных и супер продуктивных, которые уже эффектно ворвались в 2023 год.

В спектакле заняты молодые артисты. Они рассказали «НН.Собака.ru», чем привлекают их роли и почему вечер пятницы 13 стоит провести в Оперном театре.

«Это опера-буффа, а значит, в ней много юмора, искрометности, веселья, чувства праздника - все то, что не помешает каждому. А еще у нас потрясающий состав артистов, все исполнители молодые, но все уже исполняли свои партии на крупных фестивалях и европейских сценах», — рассказывает солист Нижегородской оперы Тигрий Бажакин.

За дирижерским пультом — Дмитрий Синьковский. Под его управлением — оркестр La Voce Strumentale.

«Мой дебют на большой оперной сцене состоялся именно в партии Розины в опере «Севильский цирюльник» в Италии, поэтому эта роль занимает особое место в моем сердце. Музыка виртуозная, игривая, искрометная. Недаром А.С. Пушкин сравнивал ее с брызгами шампанского», — отмечает Яна Дьякова, лауреат национальной оперной премии «Онегин» 2022.

Уже 15 января Нижегородский «Севильский цирюльник» покажут на сцене концертного зала имени Чайковского в Москве. А пока успевайте на него в Нижнем.

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Фото: сайт театра



