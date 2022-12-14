Дополнительный показ «Циников» в Нижнем

Из-за высокого интереса к премьере, команда проекта решила добавить еще одну дату, когда можно будет увидеть «Циников» — 25 декабря.

Действия в романе развиваются в 1918 году: пока герои разговаривают о высоком, за стеной разрушается их привычная реальность. Меняется эпоха, а понимание обыкновенного и чувственного трансформируется.

«Я много слышал про режиссера Артема Устинова и давно хотел с ним поработать. Нам показалось, что роман Мариенгофа, нижегородца, будет воспринят в нашем городе с особым интересом и трепетом. И мы не ошиблись. После 800-летия интерес к истории города вырос в разы, нижегородцы активно поддерживают локальные проекты», — рассказывает Евгений Пыхтин, художественный руководитель ЦТМ.

Режиссер спектакля — выпускник ГИТИСа и номинант на премию «Золотая маска» в номинации «Драма/работа режиссера» Артем Устинов. Художник-постановщик — художник спектаклей в МХТ имени Чехова Юлиана Лайкова. В спектакле заняты актеры Сергей Трофимов, Анна Энская и Евгений Комшилов.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ОГОО «Российский фонд культуры».







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Фото: Екатерина Строганова



