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Фоторепортаж: премьера спектакля «Циники» в ЦТМ

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Смотрим спектакль глазами фотографа Екатерины Строгановой.

«Работая над спектаклем «Циники», мы поставили для себя непростую задачу: нам хотелось воздействовать на зрителя за счет сценической и визуальной составляющей как можно интенсивнее и выжать максимум эффектов из маленького пространства, из камерной сцены. Чтобы сделать масштабный спектакль, мы задействовали крупных и опытных специалистов. Мы привезли настоящих экспертов, способных повысить уровень качества производства спектаклей», — рассказывает художественный руководитель ЦТМ Евгений Пыхтин.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ОГОО «Российский фонд культуры».
 

 

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Фото: Екатерина Строгонова

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