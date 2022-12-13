Фоторепортаж: премьера спектакля «Циники» в ЦТМ

«Работая над спектаклем «Циники», мы поставили для себя непростую задачу: нам хотелось воздействовать на зрителя за счет сценической и визуальной составляющей как можно интенсивнее и выжать максимум эффектов из маленького пространства, из камерной сцены. Чтобы сделать масштабный спектакль, мы задействовали крупных и опытных специалистов. Мы привезли настоящих экспертов, способных повысить уровень качества производства спектаклей», — рассказывает художественный руководитель ЦТМ Евгений Пыхтин.



Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ОГОО «Российский фонд культуры».



Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Екатерина Строгонова