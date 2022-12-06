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Театр

Стало известно, когда стартуют новогодние программы в Нижнем

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Праздничные мероприятия пройдут в театрах, музеях, библиотеках, досуговых центрах, а также в Нижегородском планетарии с 14 декабря.

 

Театр «Комедiя» приглашает на новогодний детектив «Каждому ребенку — по новогодней елке!» (0+). А на малой сцене покажут интерактивную сказку (0+), героями которой станут сами дети.

В «Зарнице» с 19 по 29 декабря пройдет развлекательная программа «Новогодний кинобум» (6+). Детей ждет спектакль с участием эльфа Нори, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Театр «Преображение» подготовил сказку «Кот на Новый год» (0+), а театр «Вера» покажет спектакль «Как Иванушка за дедом Морозом летал» (5+).

В музейно-выставочном центре «Микула» откроется выставка «Новый год в СССР» (0+), где можно увидеть игрушки 1950-х — 1970-х годов, а в Нижегородском планетарии имени Гречко пройдут космические сказки «Приключения Хрумки в зимнем лесу» (6+).

Напомним, билеты на некоторые программы можно приобрести по Пушкинской карте.


 

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Фото: unsplash

 

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