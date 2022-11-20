Нижегородские бизнесмены сыграют в благотворительном спектакле

В благотворительном спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» сыграют нижегородские предприниматели и политики. Гостей ждут в оперном театре 23 ноября.
На сцену театров выйдут:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий
- председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев
- председатель правления ПАО «НБД-банк» Александр Шаронов
- руководители ГК «Электроника» Александр и Сергей Кузнецовы
- гендиректор сети ювелирных салонов «Сенат» Наталья Перфилова
- вице-президент ВСК Ольга Каменская
- генеральный директор ООО «Эко-инвест» Вадим Агафонов
- гендиректор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» Татьяна Лобова и другие
Режиссер-постановщик спектакля — Олег Ринге (Тольятти).
Деньги от продажи билетов направят на поддержку одаренных детей региона.
12+
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