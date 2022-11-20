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Нижегородские бизнесмены сыграют в благотворительном спектакле

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В благотворительном спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» сыграют нижегородские предприниматели и политики. Гостей ждут в оперном театре 23 ноября.

 

На сцену театров выйдут:

  • уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий
  • председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев
  • председатель правления ПАО «НБД-банк» Александр Шаронов
  • руководители ГК «Электроника» Александр и Сергей Кузнецовы
  • гендиректор сети ювелирных салонов «Сенат» Наталья Перфилова
  • вице-президент ВСК Ольга Каменская
  • генеральный директор ООО «Эко-инвест» Вадим Агафонов
  • гендиректор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» Татьяна Лобова и другие

Режиссер-постановщик спектакля — Олег Ринге (Тольятти).

Деньги от продажи билетов направят на поддержку одаренных детей региона.

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