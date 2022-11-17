Мировая премьера в Пакгаузах

Терезиенштадт – нацистский концентрационный лагерь на территории бывшего города Терезин в Чехии. В нем содержали ученых, литераторов, политиков и музыкантов.

Над постановкой работают известные российские хореографы: Алессандро Каггеджи, Александр Сергеев, Татьяна Баганова и Максим Петров.

Она состоит из четырех одноактных балетов на музыку композиторов-узников нацистских концлагерей. В «Терезин-квартет» примут участие струнный квартет солистов оркестра La Voce Strumentale и солисты балета театра.

Зрителей ждут с 24 до 27 ноября. Подробности здесь.





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