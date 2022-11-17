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Театр

Нижний Новгород взволновала премьера «Катапульта» в ЦТМ

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Серия премьерных спектаклей «Катапульта» проходит в Центре театрального мастерства. Новая постановка создана по пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского. Делимся первыми впечатлениями зрителей.

 

«На мой взгляд, удивительно гармонично соединилось в этом спектакле и сценическое решение пространства и музыканты, которые принимают участие в жизни персонажей, и конечно удивительно точный выбор артистов на роли. Блистательные работы главных героев К. Беляевой и А. Калугина», — поделилась с редакцией заслуженная артистка России Елена Фирстова.

 

«Пьесу при поверхностном чтении можно было бы отнести к «чернушным». Однако спектакль оставляет очень светлое ощущение благодаря чистой, светлой интонации, тонкому юмору, замечательной слаженной игре актеров, когда за каждой фразой, каждым движением стоит узнаваемая наша жизнь», — главред издательства «Кварц» Ольга Наумова.

Испытать удачу и попробовать успеть заполучить билет (за которым гоняется буквально весь Нижний) можно здесь

Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Грант предоставлен ООГО «Российский фонд культуры».

 

 

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Фото: GEOPRO

 

 

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