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Театральный фестиваль стартует в Нижнем

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Моножанровый театральный фестиваль «Комедiя-ФЕСТ» стартует в Нижнем 22 ноября. На конкурс поступило 63 заявки от российских театров, а для участия отобрали девять коллективов.

 

Первым спектаклем фестиваля станет комедия в масках и на дистанции «Синьор Тодеро — брюзга». Его поставил режиссер Владимир Хрущев. Десятым спектаклем вне конкурса покажут комедию «Слуга двух господ. Russian edition» Московского драмтеатра имени Пушкина.

Спектакли покажут на четырех площадках — большой и малой сценах театра «Комедiя», в театре «Вера» и в Доме Актера.

Зрители увидят классические комедии: трагифарс, театральный анекдот и моноспектакль.

Завершится фестиваль 27 ноября.



 

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Фото: сайт театра

 

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