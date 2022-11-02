Опера «Борис Годунов» в День народного единства

Опера Модеста Мусоргского в постановке заслуженного артиста РФ Отара Дадишкилиани развернется на сцене театра и будет приурочена ко Дню народного единства.

На основе трагедии Пушкина и «Истории государства российского» Карамзина композитор создал масштабное музыкальное полотно о правлении Годунова. Только в этот день в его роли выступит приглашенный артист Геликон-оперы — Михаил Гужов.

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Фото: сайт театра