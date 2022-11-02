18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Опера «Борис Годунов» в День народного единства

Поделиться:

4 ноября оперный театр представит музыкальную драму «Борис Годунов» в трех действиях с прологом.

 

Опера Модеста Мусоргского в постановке заслуженного артиста РФ Отара Дадишкилиани развернется на сцене театра и будет приурочена ко Дню народного единства.

На основе трагедии Пушкина и «Истории государства российского» Карамзина композитор создал масштабное музыкальное полотно о правлении Годунова. Только в этот день в его роли выступит приглашенный артист Геликон-оперы — Михаил Гужов.

Подробности здесь.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сайт театра

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: