Опера «Борис Годунов» в День народного единства

4 ноября оперный театр представит музыкальную драму «Борис Годунов» в трех действиях с прологом.
Опера Модеста Мусоргского в постановке заслуженного артиста РФ Отара Дадишкилиани развернется на сцене театра и будет приурочена ко Дню народного единства.
На основе трагедии Пушкина и «Истории государства российского» Карамзина композитор создал масштабное музыкальное полотно о правлении Годунова. Только в этот день в его роли выступит приглашенный артист Геликон-оперы — Михаил Гужов.
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Фото: сайт театра
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