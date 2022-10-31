Премьера спектакля «Катапульта» в ЦТМ

В основе сюжета история 41-летнего Вадима. Он внимательный к другим и ранимый, но никак не может построить свою жизнь в мире, пропитанном соревнованием и амбициями.

Режиссером спектакля выступил заслуженный артист РФ Александр Сучков. Также над спектаклем работают художник-постановщик Ольга Кузнецова и художник по свету Максим Бирюков, известные своими работами в Нижегородском ТЮЗе и театре «Комедiя».

Основной декорацией к работе станут ворота «Парка культуры и отдыха».

«Разрабатывая сценографию, я изучала реальные архитектурные объекты, различные входные группы в парки культуры и отдыха. Вход в «наш» парк не идеален, часть со временем заменили, где-то что-то откололось, наслоилось – и в какой-то мере это отражает ход человеческой жизни», – рассказывает подробности Ольга Кузнецова.

В спектакле заняты актеры: Александр Калугин, Екатерина Беляева, Алена Баранова, Вера Фокова, Федор Боровков и Антон Парамонов (работают в дубле), Евгений Пыхтин.

Кроме того, на площадке музыканты исполнят хиты середины 80-х и 90-х годов: групп «Кино» и Eagles, Михаила Круга и Оскара Бентона. Для некоторых сцен напишут оригинальные темы.

Премьерные показы запланированы на 8, 14, 16, 17 и 18 ноября. Подробности здесь.

18+





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб