Театральный фестиваль капустников в Нижнем

Фестиваль «Веселая коза. Поколение Ы» пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 3 ноября. В нем примут участие любительские, студенческие и молодежные театры.
100 молодых актеров создадут уникальные зарисовки.
В этом году в состав жюри войдут актер театра и кино — Эдуард Радзюкевич, актер театра и кино — Иван Замотаев, актриса театра «Фэст» — Наталья Галютина и другие.
Открытый гала-концерт фестиваля пройдет 3 ноября в 18:00 в актовом зале НГТУ имени Алексеева.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
Комментарии (0)