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Театр

Театральный фестиваль капустников в Нижнем

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Фестиваль «Веселая коза. Поколение Ы» пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 3 ноября. В нем примут участие любительские, студенческие и молодежные театры.

 

100 молодых актеров создадут уникальные зарисовки.

В этом году в состав жюри войдут актер театра и кино — Эдуард Радзюкевич, актер театра и кино — Иван Замотаев, актриса театра «Фэст» — Наталья Галютина и другие.

Открытый гала-концерт фестиваля пройдет 3 ноября в 18:00 в актовом зале НГТУ имени Алексеева.

 

 

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

 

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