Премьера «Чайки» в «ТЮЗе»

Спектакль создал главный режиссер театра Алексей Логачев вместе с художницей Ольгой Кузнецовой.

«Чайка», как никакая другая пьеса Чехова, о взаимоотношениях молодого человека с мамой, его проблемах, творческих амбициях. Главный герой чувствует свой талант, пытается его реализовать, но не находит признания даже от своей матери, не говоря уже о неразделенной любви. Его это очень травмирует. Вот что подтолкнуло меня к решению поставить пьесу именно в ТЮЗе», — отмечает режиссер.

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Фото: сообщество театра