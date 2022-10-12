18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Премьера «Чайки» в «ТЮЗе»

Поделиться:

13 и 14 октября на сцене театра юного зрителя покажут премьеру — спектакль по пьесе Чехова «Чайка».

 

Спектакль создал главный режиссер театра Алексей Логачев вместе с художницей Ольгой Кузнецовой.

«Чайка», как никакая другая пьеса Чехова, о взаимоотношениях молодого человека с мамой, его проблемах, творческих амбициях. Главный герой чувствует свой талант, пытается его реализовать, но не находит признания даже от своей матери, не говоря уже о неразделенной любви. Его это очень травмирует. Вот что подтолкнуло меня к решению поставить пьесу именно в ТЮЗе», — отмечает режиссер.

Подробности здесь.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество театра

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: