«Болдинская осень» в оперном театре

Традиционно покажут спектакли по произведениям Александра Пушкина. В этом году можно увидеть балет «Бахчисарайский фонтан», оперу «Евгений Онегин» и «Борис Годунов» и два концерта. В концертном зале «Пакгаузы на Стрелке» пройдут оперный гала и симфонический концерт музыки Юрия Красавина и Леонида Десятникова.

Кроме того, фестиваль порадует зрителем дебютами и участием новых артистов: в партии Онегина зрители впервые увидят новых солистов Константина Сучкова, а в партии Ленского – Сергея Кузьмина. В Бахчисарайском фонтане сразу 30 дебютов.

Закрытие фестиваля – 4 ноября, опера «Борис Годунов» пройдет с участием звезд российской оперной сцены.

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Фото: сообщество театра «ВКонтакте»