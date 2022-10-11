«Болдинская осень» в оперном театре

В Нижегородском театре оперы и балета пройдет фестиваль «Болдинская осень» с 14 октября по 4 ноября. Рассказываем о программе.
Традиционно покажут спектакли по произведениям Александра Пушкина. В этом году можно увидеть балет «Бахчисарайский фонтан», оперу «Евгений Онегин» и «Борис Годунов» и два концерта. В концертном зале «Пакгаузы на Стрелке» пройдут оперный гала и симфонический концерт музыки Юрия Красавина и Леонида Десятникова.
Кроме того, фестиваль порадует зрителем дебютами и участием новых артистов: в партии Онегина зрители впервые увидят новых солистов Константина Сучкова, а в партии Ленского – Сергея Кузьмина. В Бахчисарайском фонтане сразу 30 дебютов.
Закрытие фестиваля – 4 ноября, опера «Борис Годунов» пройдет с участием звезд российской оперной сцены.
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Фото: сообщество театра «ВКонтакте»
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