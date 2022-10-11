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Театр

«Болдинская осень» в оперном театре

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В Нижегородском театре оперы и балета пройдет фестиваль «Болдинская осень» с 14 октября по 4 ноября. Рассказываем о программе.

 

Традиционно покажут спектакли по произведениям Александра Пушкина. В этом году можно увидеть балет «Бахчисарайский фонтан», оперу «Евгений Онегин» и «Борис Годунов» и два концерта. В концертном зале «Пакгаузы на Стрелке» пройдут оперный гала и симфонический концерт музыки Юрия Красавина и Леонида Десятникова.

Кроме того, фестиваль порадует зрителем дебютами и участием новых артистов: в партии Онегина зрители впервые увидят новых солистов Константина Сучкова, а в партии Ленского – Сергея Кузьмина. В Бахчисарайском фонтане сразу 30 дебютов.

Закрытие фестиваля – 4 ноября, опера «Борис Годунов» пройдет с участием звезд российской оперной сцены.

Подробности здесь.


 

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Фото: сообщество театра «ВКонтакте»

 

 

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