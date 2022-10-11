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Театр

Театральный фестиваль откроется в Нижнем

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С 17 по 19 октября в столице Приволжья пройдет театральный фестиваль «Знание.Театр». В программе: мастер-классы, показ спектакля «Трудный экзамен» и лектории от экспертов.

 

Фестиваль откроется мастер-классом драматурга Дмитрия Данилова. Автор расскажет о работе над образом героя, конструированием конфликта, разберет композицию пьесы и распространенные ошибки.

В этот же день пройдет лекция директора Московской школы практической психологии Гули Базаровой. Она расскажет, как пережить подростковый кризис с минимальными конфликтами.

Ключевое событие фестиваля — показ спектакля «Трудный экзамен» на сцене ТЮЗа. В нем сыграют актер, шоумен и телеведущий Михаил Башкатов и актриса, лауреат премии «Ника» Дарья Екамасова.

Откроет новый фестивальный день встреча с режиссером Мариной Брусникиной. Она расскажет историю обучения в театральной школе, поговорит со слушателями о глобальных вопросах театра и литературы, о развитии воображения и эмоционального интеллекта.

Далее с лекцией выступит театральный критик и кандидат искусствоведения Павел Руднев. Эксперт расскажет об идеях актерского творчества.

Вход бесплатный и доступен по предварительной регистрации на сайте проекта. Необходимо зарегистрироваться на каждое мероприятие отдельно.




 

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Фото: архив пресс-служб



 

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