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Театр

Клоун Авабука в ЦТМ

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Участник знаменитого «Снежного Шоу» Полунина клоун Авабука покажет смешные и трогательные зарисовки в Центре театрального мастерства 8 октября.

 

Все действо — интерактивная игра со зрителем, в которую включается каждый участник.

Подробности здесь.




 

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