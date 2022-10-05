Развлечения Театр News Театр 5 октября, 2022 Клоун Авабука в ЦТМ Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Участник знаменитого «Снежного Шоу» Полунина клоун Авабука покажет смешные и трогательные зарисовки в Центре театрального мастерства 8 октября. Все действо — интерактивная игра со зрителем, в которую включается каждый участник.Подробности здесь. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK. Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 5 октября, 2022 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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