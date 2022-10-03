«Орфей и Эвридика» снова в Пакгаузах

На сцену выйдет оркестр La Voce Strumentale под управлением дирижера-постановщика Дмитрия Синьковского.

Команда проекта представит завораживающую сценографию, созданную на стыке теневого и оперного театров. Костюмы и хореография напомнят инопланетные одеяния из будущего.

6 октября на сцену выйдут: Яна Дьякова в партии Орфея, Анастасия Джилас в партии Эвридики, Светлана Ползикова в партии Амура.

7 октября партию Орфея исполнит Дарья Телятникова, партию Эвридики — Татьяна Иващенко, Амура — Лилия Гайсина.

Спектакли пройдут в Концертном зале в Пакгаузе на Стрелке. Подробности здесь.







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Фото: архив организаторов