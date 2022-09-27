Показ самой «нижегородской» оперы «Чародейка»

Партию княжича Юрия исполнит солист Михайловского театра и лауреат всероссийских конкурсов Сергей Кузьмин. Ранее артист выходил на Нижегородскую сцену в образе Альфреда Жермона в опере «Травиата».

В партии Настасьи Кумы — Екатерина Ясинская, в партии Княгини — заслуженная артистка России — Елена Шевченко.

Начало спектакля в 18:30. Подробности по ссылке.

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Фото: архив организаторов



