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Театр

Показ самой «нижегородской» оперы «Чародейка»

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30 сентября в театре оперы и балета покажут оперу Чайковского «Чародейка». Она основана на местной легенде о девушке, которая владела корчмой на Стрелке и легко завоевывала мужчин (посетителей кабака). Народ прозвал ее Чародейкой.

 

Партию княжича Юрия исполнит солист Михайловского театра и лауреат всероссийских конкурсов Сергей Кузьмин. Ранее артист выходил на Нижегородскую сцену в образе Альфреда Жермона в опере «Травиата».

В партии Настасьи Кумы — Екатерина Ясинская, в партии Княгини — заслуженная артистка России — Елена Шевченко.

Начало спектакля в 18:30. Подробности по ссылке.

Узнать, почему опера, наконец, становится модной можно здесь.

 

 

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Фото: архив организаторов


 

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