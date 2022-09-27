Показ самой «нижегородской» оперы «Чародейка»

30 сентября в театре оперы и балета покажут оперу Чайковского «Чародейка». Она основана на местной легенде о девушке, которая владела корчмой на Стрелке и легко завоевывала мужчин (посетителей кабака). Народ прозвал ее Чародейкой.
Партию княжича Юрия исполнит солист Михайловского театра и лауреат всероссийских конкурсов Сергей Кузьмин. Ранее артист выходил на Нижегородскую сцену в образе Альфреда Жермона в опере «Травиата».
В партии Настасьи Кумы — Екатерина Ясинская, в партии Княгини — заслуженная артистка России — Елена Шевченко.
Начало спектакля в 18:30. Подробности по ссылке.
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Фото: архив организаторов
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