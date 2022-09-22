22-27 ноября в Нижнем Новгороде пройдет моножанровый фестиваль «Комедiя-ФЕСТ». Он соберет более 60 театров из городов России. В программе — 9 спектаклей.
Фестиваль — моножарновый, поэтому все постановки комедийные.
Заявки на участие в фестивале подали более 60 театров со всей страны. Летом экспертный совет отобрал самые интересные спектакли, соответствующие жанру и духу фестиваля комедий.
Зрителей также ждет образовательная программа — лекции и мастер-классы. В завершение фестиваля вне конкурсной программы покажут московскую постановку «Слуга двух господ. Russian edition».
Показы запланированы на сценах театров «Комедiя» и «Вера», а также Дома актера.
Узнать программу и купить билеты на спектакли можно здесь.
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Фото: сообщество театра
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