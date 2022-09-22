Моножанровый фестиваль «Комедiя-ФЕСТ»

Фестиваль — моножарновый, поэтому все постановки комедийные.

Заявки на участие в фестивале подали более 60 театров со всей страны. Летом экспертный совет отобрал самые интересные спектакли, соответствующие жанру и духу фестиваля комедий.

Зрителей также ждет образовательная программа — лекции и мастер-классы. В завершение фестиваля вне конкурсной программы покажут московскую постановку «Слуга двух господ. Russian edition».

Показы запланированы на сценах театров «Комедiя» и «Вера», а также Дома актера.

Узнать программу и купить билеты на спектакли можно здесь.







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Фото: сообщество театра



