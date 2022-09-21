«Театральная стрелка» вновь пройдет в Нижнем

«Нам потребовалось время, чтобы познакомиться со всеми командами и отобрать шесть работ, которые наиболее полно отображают тенденции в среде независимых театров в России сегодня. Это был непростой выбор, но сейчас мы готовы поделиться итогами и афишей показов», — говорят организаторы.

В конкурсную программу фестиваля «Театральная стрелка» войдут:

10 октября, 19:00

«Капитал» — Среда 21, Москва

11 октября, 19:00

«Финист Ясный Сокол» — Дочери СОСО, Москва

12 октября, 19:00

«Серая радуга» — Один Театр, Краснодар

15 октября, 18:00

«Интервью В.» — Театр Ненормативной Пластики, Санкт-Петербург

16 октября, 16:00

«Детство. Коромысли. Глава 3» — Лаборатория Современного Искусства, Новосибирск

16 октября, 18:00

«Квадрат» — Плохой театр, Санкт-Петербург

Билеты на спектакли конкурсной программы уже доступны.

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