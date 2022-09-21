«Театральная стрелка» вновь пройдет в Нижнем

С 10 по 17 октября в столице Приволжья пройдет фестиваль независимых театров России «Театральная стрелка». В этом году команда организаторов просмотрела 53 заявки. Всего зрителей ждет девять постановок, показы спектаклей внеконкурсной программы, лекции, дискуссии и public talk.
«Нам потребовалось время, чтобы познакомиться со всеми командами и отобрать шесть работ, которые наиболее полно отображают тенденции в среде независимых театров в России сегодня. Это был непростой выбор, но сейчас мы готовы поделиться итогами и афишей показов», — говорят организаторы.
В конкурсную программу фестиваля «Театральная стрелка» войдут:
10 октября, 19:00
- «Капитал» — Среда 21, Москва
11 октября, 19:00
- «Финист Ясный Сокол» — Дочери СОСО, Москва
12 октября, 19:00
- «Серая радуга» — Один Театр, Краснодар
15 октября, 18:00
- «Интервью В.» — Театр Ненормативной Пластики, Санкт-Петербург
16 октября, 16:00
- «Детство. Коромысли. Глава 3» — Лаборатория Современного Искусства, Новосибирск
16 октября, 18:00
- «Квадрат» — Плохой театр, Санкт-Петербург
Билеты на спектакли конкурсной программы уже доступны.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)