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«Театральная стрелка» вновь пройдет в Нижнем

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С 10 по 17 октября в столице Приволжья пройдет фестиваль независимых театров России «Театральная стрелка». В этом году команда организаторов просмотрела 53 заявки. Всего зрителей ждет девять постановок, показы спектаклей внеконкурсной программы, лекции, дискуссии и public talk.

 

«Нам потребовалось время, чтобы познакомиться со всеми командами и отобрать шесть работ, которые наиболее полно отображают тенденции в среде независимых театров в России сегодня. Это был непростой выбор, но сейчас мы готовы поделиться итогами и афишей показов», — говорят организаторы.

В конкурсную программу фестиваля «Театральная стрелка» войдут:

10 октября, 19:00

  • «Капитал» — Среда 21, Москва

11 октября, 19:00

  • «Финист Ясный Сокол» — Дочери СОСО, Москва

12 октября, 19:00

  • «Серая радуга» — Один Театр, Краснодар

15 октября, 18:00

  • «Интервью В.» — Театр Ненормативной Пластики, Санкт-Петербург

16 октября, 16:00

  • «Детство. Коромысли. Глава 3» — Лаборатория Современного Искусства, Новосибирск

16 октября, 18:00

  • «Квадрат» — Плохой театр, Санкт-Петербург

 

Билеты на спектакли конкурсной программы уже доступны.

 

 

 

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