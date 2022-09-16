Нижегородская «Васса» едет на фестиваль в Москву

Спектакль нижегородского ТЮЗа «Васса» отправился на фестиваль «Горький в парке Горького» в Москву. С 16 по 18 сентября жители столицы смогут увидеть работу нижегородских авторов.
Спектакль познакомит с жизнью и творчеством знаменитого нижегородца — писателя Максима Горького. В программе: концерты, выставки, лекции, спектакли — больше 70 мероприятий.
Родина писателя представит ТЮЗ со спектаклем «Васса» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова». Эта постановка создана режиссером Ильей Ротенбергом в сентябре 2018 года. В театре показы идут на малой сцене, а на фестивале впервые пройдут на открытой площадке.
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Фото: Нижний 800
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