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Театр

«Пиковая дама» откроет новый театральный сезон в оперном

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Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина откроется после летнего перерыва. 16 и 18 сентября пройдут премьерные показы оперы «Пиковая Дама». Спектакль Валерия Фокина перенесен со сцены Большого театра.

 

«Пиковая дама» в «черно-белой» интерпретации Валерия Фокина — психологическая драма, действие которой происходит в Петербурге. По словам режиссера его «черно-белая» версия — аскетична, не нарядна, она больше говорит о смысле.

«Надо сказать, что «Пиковая дама» – очень петербургское произведение. Петербург – город фантастический. Он живет своей жизнью, как некая театральная декорация – искусственно построенный город, фантом. В петербургской атмосфере ощущается эта подмена. Поэтому подмена и в спектакле есть, такой морок, сон. Может быть, вообще это все сон. Черт его знает», — рассказывает Валерий Фокин.

Билеты можно купить по ссылке.



 

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Фото: предоставлено Большим театром.

 


 

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