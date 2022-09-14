«Пиковая дама» откроет новый театральный сезон в оперном

«Пиковая дама» в «черно-белой» интерпретации Валерия Фокина — психологическая драма, действие которой происходит в Петербурге. По словам режиссера его «черно-белая» версия — аскетична, не нарядна, она больше говорит о смысле.

«Надо сказать, что «Пиковая дама» – очень петербургское произведение. Петербург – город фантастический. Он живет своей жизнью, как некая театральная декорация – искусственно построенный город, фантом. В петербургской атмосфере ощущается эта подмена. Поэтому подмена и в спектакле есть, такой морок, сон. Может быть, вообще это все сон. Черт его знает», — рассказывает Валерий Фокин.

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Фото: предоставлено Большим театром.



