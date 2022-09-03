18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Новый театральный сезон в «Преображении»: рассказываем, что посмотреть в первую очередь

Поделиться:

14 сентября в театре «Преображение» стартует новый театральный сезон. Выбрать спектакль и приобрести билеты онлайн можно уже сейчас. Рассказываем, какую постановку нельзя пропустить.

 

Сезон откроется двумя показами премьерного спектакля «Пропасть» от режиссера Андрея Ярлыкова. Постановка расскажет о свободе, рабстве и бездне непонимания между людьми.

Кроме того, в сентябре на сцене можно будет увидеть: «Я твоя Тень», «Тварь 5.8.7.6/2», «Новый Амфитрион», а также музыкально-пластические постановки — «Фата Морганы», «Жизнь в стиле танго».

 

Театральный сезон приготовил премьеру детской сказки Алексея Пятакова. Также, дети смогут посмотреть интерактивный спектакль «Однажды в каникулы» и сказку «Как Настенька чуть кикиморой не стала».

Следить за новостями и обновлениями можно по ссылке.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: