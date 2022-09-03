Новый театральный сезон в «Преображении»: рассказываем, что посмотреть в первую очередь

Сезон откроется двумя показами премьерного спектакля «Пропасть» от режиссера Андрея Ярлыкова. Постановка расскажет о свободе, рабстве и бездне непонимания между людьми.

Кроме того, в сентябре на сцене можно будет увидеть: «Я твоя Тень», «Тварь 5.8.7.6/2», «Новый Амфитрион», а также музыкально-пластические постановки — «Фата Морганы», «Жизнь в стиле танго».