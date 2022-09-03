Новый театральный сезон в «Преображении»: рассказываем, что посмотреть в первую очередь

14 сентября в театре «Преображение» стартует новый театральный сезон. Выбрать спектакль и приобрести билеты онлайн можно уже сейчас. Рассказываем, какую постановку нельзя пропустить.
Сезон откроется двумя показами премьерного спектакля «Пропасть» от режиссера Андрея Ярлыкова. Постановка расскажет о свободе, рабстве и бездне непонимания между людьми.
Кроме того, в сентябре на сцене можно будет увидеть: «Я твоя Тень», «Тварь 5.8.7.6/2», «Новый Амфитрион», а также музыкально-пластические постановки — «Фата Морганы», «Жизнь в стиле танго».
Театральный сезон приготовил премьеру детской сказки Алексея Пятакова. Также, дети смогут посмотреть интерактивный спектакль «Однажды в каникулы» и сказку «Как Настенька чуть кикиморой не стала».
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Фото: архив организаторов
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