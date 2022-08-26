«Бесприданница» в Губернаторском саду

С 1 по 4 сентября в Губернаторском саду Нижегородского кремля пройдут показы спектакля «Бесприданница. Покаяние». Проект сочетает в себе лазерное шоу, современный танец, драматический и физический театры.
Спектакль в постановке режиссера-хореографа Шарøйко — совместный проект ЦТМ и мультимедийной студии Dream Laser.
Визуальный мир сознания главного героя, созданный командой Dreamlaser и художницей Xenia Raw, погружает зрителя в пучину фантазии Карандышева.
Премьерные показы пройдут 1, 2, 3 и 4 сентября в 20:30. Подробности по ссылке.
Возрастная категория: 16+
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