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Театр

«Бесприданница» в Губернаторском саду

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С 1 по 4 сентября в Губернаторском саду Нижегородского кремля пройдут показы спектакля «Бесприданница. Покаяние». Проект сочетает в себе лазерное шоу, современный танец, драматический и физический театры.

 

Спектакль в постановке режиссера-хореографа Шарøйко — совместный проект ЦТМ и мультимедийной студии Dream Laser.

Визуальный мир сознания главного героя, созданный командой Dreamlaser и художницей Xenia Raw, погружает зрителя в пучину фантазии Карандышева.

Премьерные показы пройдут 1, 2, 3 и 4 сентября в 20:30. Подробности по ссылке.

Возрастная категория: 16+

 


 

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