Программа Ночи театров в Нижнем

Нижегородский ТЮЗ ждет гостей на квест Shakespeak. Участники познакомятся с переводчиками пьесы «Много шума из ничего», а артисты театра сыграют одну из сцен спектакля.

ЦТМ готовит два ночных спецпоказа аудиоспектакля «Погружение Променад» по улицам Нижнего Новгорода. Частный театр «Камер-юнкер» на площадке центра покажет спектакль по пьесе Хейфеца «Спасти камер-юнкера Пушкина».

В театре оперы и балета имени Пушкина проведут экскурсию по зданию театра и квиз на знание оперных и балетных спектаклей.

Нижегородский театр кукол подготовил мастер-класс по изготовлению театральной маски, показ спектакля «Страна чудес», шоу мыльных пузырей, благотворительный вечерний спектакль малой формы в фойе театра «Изабелла, или горшок с базиликом» Александра Носова.

Театр драмы имени Горького представит иммерсивную аудиопрогулку с дополненной реальностью по зданию театра «Открытие». Участники акции погрузятся в атмосферу 1896 года – время строительства и открытия Николаевского театра (театра драмы).

Творческое объединение «Нетеатр на Покровке» и театр кукол «Мабу» посетить спектакль «Добрые сказки старого кота», экскурсию по строящемуся театру и стать участниками скоморох-шоу «Сказки!».

Нижегородский независимый «Театр на Счастливой» приглашает на читку рассказов Зощенко «Леля и Минька» во дворике Дома Сироткина.

Часть мероприятий в рамках акции будет доступна по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.







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Фото: сообщество «ВКонтакте» оперного театра