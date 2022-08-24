ЦТМ продлевает прием заявок на участие в «Театральной Стрелке»

Команда проекта продлевает прием заявок от профессиональных независимых театральных коллективов для участия в фестивале-конкурсе до 26 августа.

Положение и форму заявки можно найти на сайте проекта по ссылке.





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Фото: сообщество «ВКонтакте» фестиваля-конкурса «Театральная Стрелка»