ЦТМ продлевает прием заявок на участие в «Театральной Стрелке»

Фестиваль-конкурс независимых театров «Театральная Стрелка» пройдет в ЦТМ в октябре этого года. Программа поделится на три части: конкурсную, внеконкурсную и образовательную. В рамках проекта пройдут показы спектаклей, воркшопы, дискуссии, лекции и public talk.
Команда проекта продлевает прием заявок от профессиональных независимых театральных коллективов для участия в фестивале-конкурсе до 26 августа.
Положение и форму заявки можно найти на сайте проекта по ссылке.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: сообщество «ВКонтакте» фестиваля-конкурса «Театральная Стрелка»
Комментарии (0)