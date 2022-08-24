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Театр

ЦТМ продлевает прием заявок на участие в «Театральной Стрелке»

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Фестиваль-конкурс независимых театров «Театральная Стрелка» пройдет в ЦТМ в октябре этого года. Программа поделится на три части: конкурсную, внеконкурсную и образовательную. В рамках проекта пройдут показы спектаклей, воркшопы, дискуссии, лекции и public talk.

 

Команда проекта продлевает прием заявок от профессиональных независимых театральных коллективов для участия в фестивале-конкурсе до 26 августа.

Положение и форму заявки можно найти на сайте проекта по ссылке.


 

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Фото: сообщество «ВКонтакте» фестиваля-конкурса «Театральная Стрелка»

 

 

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