Эскизы спектаклей молодых режиссеров на сцене драмтеатра

26 августа актеры Нижегородского академического театра драмы имени Горького представят зрителям спектакли. Их создали молодые режиссеры творческой лаборатории «Школа ГИТИСа в Нижнем Новгороде».
Лучшие эскизы возьмут в дальнейшую работу, а спектакли смогут претендовать на место в репертуарной афише театра.
Какие эскизы ставят:
- Тимур Галеев — рассказ М. Горького «Старуха Изергиль»,
- Роман Лыков — биографию Владимира Набокова «Другие берега»,
- Иван Чумаченко — пьесу Алексея Зайцева «Рвущаяся нить»,
- Максим Меламедов — очерк Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» (в инсценировке Олега Богаева).
Зрительский показ пройдет 26 августа в 18.30 в зале Нижегородского театра драмы. Подробности по ссылке.
В проекте задействована почти вся труппа театра драмы. Артисты распределены по творческим группам, репетиции проходят параллельно сразу на четырех рабочих площадках.
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Фото: архив организаторов
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