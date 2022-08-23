Эскизы спектаклей молодых режиссеров на сцене драмтеатра

Лучшие эскизы возьмут в дальнейшую работу, а спектакли смогут претендовать на место в репертуарной афише театра.

Какие эскизы ставят:

Тимур Галеев — рассказ М. Горького «Старуха Изергиль»,

Роман Лыков — биографию Владимира Набокова «Другие берега»,

Иван Чумаченко — пьесу Алексея Зайцева «Рвущаяся нить»,

Максим Меламедов — очерк Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» (в инсценировке Олега Богаева).

Зрительский показ пройдет 26 августа в 18.30 в зале Нижегородского театра драмы. Подробности по ссылке.

В проекте задействована почти вся труппа театра драмы. Артисты распределены по творческим группам, репетиции проходят параллельно сразу на четырех рабочих площадках.







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Фото: архив организаторов