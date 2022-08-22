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Театр

«Кефир надо греть» в музее Сахарова

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30 августа в музее Андрея Сахарова покажут моноспектакль «Кефир надо греть». В центре постановки — образ Елены Боннэр, жены академика, которая была рядом с ним во время ссылки. Ее сыграет актриса Нижегородского театра драмы имени Горького Наталья Кузнецова.

 

В основе постановки — одноименная книга журналиста, писателя и фотографа Юрия Роста. Елена Боннэр рассказывала автору свою историю и о годах, которые разделила со своим мужем. После распечатки аудиозаписи получилось около 650 машинописных страниц, которые и легли в основу книги.

30 августа

Время: 19:00

Место: проспект Гагарина, 214, (квартира 3)

 

 

Подробности по ссылке.

 

 

 

 

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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»

 

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