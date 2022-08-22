«Кефир надо греть» в музее Сахарова

В основе постановки — одноименная книга журналиста, писателя и фотографа Юрия Роста. Елена Боннэр рассказывала автору свою историю и о годах, которые разделила со своим мужем. После распечатки аудиозаписи получилось около 650 машинописных страниц, которые и легли в основу книги.

30 августа Время: 19:00 Место: проспект Гагарина, 214, (квартира 3) Подробности по ссылке.