«Кефир надо греть» в музее Сахарова

30 августа в музее Андрея Сахарова покажут моноспектакль «Кефир надо греть». В центре постановки — образ Елены Боннэр, жены академика, которая была рядом с ним во время ссылки. Ее сыграет актриса Нижегородского театра драмы имени Горького Наталья Кузнецова.
В основе постановки — одноименная книга журналиста, писателя и фотографа Юрия Роста. Елена Боннэр рассказывала автору свою историю и о годах, которые разделила со своим мужем. После распечатки аудиозаписи получилось около 650 машинописных страниц, которые и легли в основу книги.
30 августа
Время: 19:00
Место: проспект Гагарина, 214, (квартира 3)
Подробности по ссылке.
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