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«Слепые» в научном дворике ИЦАЭ

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24 августа пройдет читка пьесы «Слепые» от проекта ИЦАЭ «Science Drama», где наука заходит в театр, а ученые превращаются в артистов. В читках пьес участвуют как профессиональные театральные актеры, так и артистичные ученые и научные коммуникаторы.

 

В пьесе рассказывается о приюте для слепых, которые оказались одни в старом северном лесу под высоким звездным небом. Они ожидают священника, однако спустя время понимают, что он умер, а значит они потерялись в абсолютной темноте. 

В качестве актеров выступят:

  • Иван Оладышкин — кандидат физико-математических наук
  • Екатерина Смолина — младший научный сотрудник ИПФ РАН
  • Олег Хитрюк — соучредитель и пресс-секретарь Нижегородского отделения РАСНО
  • Максим Сысуев — выпускник кафедры судебной экспертизы Юридического факультета ННГУ имени Лобачевского
  • Екатерина Королева — студентка Юридического факультета ННГУ имени Лобачевского

24 августа

Время: 18:30

Место: улица Семашко, 7Б, дворик ИЦАЭ.

 

 

Постановщиком читки выступит Ася Чикина, режиссер независимых проектов, арт-менеджер ЦТМ.

Подробности и регистрация на событие на сайте.

 

 

 

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