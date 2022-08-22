«Слепые» в научном дворике ИЦАЭ

24 августа пройдет читка пьесы «Слепые» от проекта ИЦАЭ «Science Drama», где наука заходит в театр, а ученые превращаются в артистов. В читках пьес участвуют как профессиональные театральные актеры, так и артистичные ученые и научные коммуникаторы.
В пьесе рассказывается о приюте для слепых, которые оказались одни в старом северном лесу под высоким звездным небом. Они ожидают священника, однако спустя время понимают, что он умер, а значит они потерялись в абсолютной темноте.
В качестве актеров выступят:
- Иван Оладышкин — кандидат физико-математических наук
- Екатерина Смолина — младший научный сотрудник ИПФ РАН
- Олег Хитрюк — соучредитель и пресс-секретарь Нижегородского отделения РАСНО
- Максим Сысуев — выпускник кафедры судебной экспертизы Юридического факультета ННГУ имени Лобачевского
- Екатерина Королева — студентка Юридического факультета ННГУ имени Лобачевского
24 августа
Время: 18:30
Место: улица Семашко, 7Б, дворик ИЦАЭ.
Постановщиком читки выступит Ася Чикина, режиссер независимых проектов, арт-менеджер ЦТМ.
Подробности и регистрация на событие на сайте.
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