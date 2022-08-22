«Слепые» в научном дворике ИЦАЭ

В пьесе рассказывается о приюте для слепых, которые оказались одни в старом северном лесу под высоким звездным небом. Они ожидают священника, однако спустя время понимают, что он умер, а значит они потерялись в абсолютной темноте.

В качестве актеров выступят:

Иван Оладышкин — кандидат физико-математических наук

Екатерина Смолина — младший научный сотрудник ИПФ РАН

Олег Хитрюк — соучредитель и пресс-секретарь Нижегородского отделения РАСНО

Максим Сысуев — выпускник кафедры судебной экспертизы Юридического факультета ННГУ имени Лобачевского

Екатерина Королева — студентка Юридического факультета ННГУ имени Лобачевского