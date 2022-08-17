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Театр

«Смех по съеденному сердцу Офелии»: новый медиа-спектакль на Стрелке

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27 и 28 августа в пакгаузах покажут музыкальный спектакль «Смех по съеденному сердцу Офелии» в постановке режиссера Большого театра Елизаветы Мороз. В нем примет участие ведущая актриса театра «Гоголь-Центр» Светлана Мамрешева.

 

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Спектакль покажет зрителям путь Офелии, а они понаблюдают за тем, как за сотни лет ее образ претерпевал изменения и стал основой одного из главных манифестов европейской драматургии ХХ века.

Также в спектакле примут участие дирижер Иван Великанов, камерный оркестр Солисты Нижнего Новгорода, музыканты оркестра La Voce Strumentale Нижегородского оперного театра и приглашенные московские музыканты.

Билеты по ссылке.

 

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