«Смех по съеденному сердцу Офелии»: новый медиа-спектакль на Стрелке

27 и 28 августа в пакгаузах покажут музыкальный спектакль «Смех по съеденному сердцу Офелии» в постановке режиссера Большого театра Елизаветы Мороз. В нем примет участие ведущая актриса театра «Гоголь-Центр» Светлана Мамрешева.
Telegram-канал ИРГСНО
Спектакль покажет зрителям путь Офелии, а они понаблюдают за тем, как за сотни лет ее образ претерпевал изменения и стал основой одного из главных манифестов европейской драматургии ХХ века.
Также в спектакле примут участие дирижер Иван Великанов, камерный оркестр Солисты Нижнего Новгорода, музыканты оркестра La Voce Strumentale Нижегородского оперного театра и приглашенные московские музыканты.
Билеты по ссылке.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)