Кросс-платформенный спектакль «Бесприданница. Покаяние»!

В начале сентября Центр театрального мастерства представит первый кросс-платформенный масштабный спектакль в Нижнем Новгороде. Совместно с командой Dream Laser они преобразят Губернаторский сад в площадку для театрального представления, сохраняя ландшафт и архитектуру места.
В основе спектакля — пьеса Островского «Бесприданница». Но историю расскажут актуальными средствами, соединяя потенциал классической драматургии и современные театральные формы.
Команда Dreamlaser совместно с художниками готовят медиа-инсталляцию, визуальное оформление. За анонсами можно следить в группе «ВКонтакте».
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