Кросс-платформенный спектакль «Бесприданница. Покаяние»!

В основе спектакля — пьеса Островского «Бесприданница». Но историю расскажут актуальными средствами, соединяя потенциал классической драматургии и современные театральные формы.

Команда Dreamlaser совместно с художниками готовят медиа-инсталляцию, визуальное оформление. За анонсами можно следить в группе «ВКонтакте».





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