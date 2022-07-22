На нижегородской ярмарке запустили сезон кукольных спектаклей

К 200-летию Нижегородской ярмарки на территории выставочного пространства покажут серию авторских кукольных спектаклей. В программе — детские сказки, авторские, музыкальные, интерактивные и игровые постановки.
23 июля на площади перед амфитеатром (ступени лестницы, ведущей на площадь Ленина) установят балаган для показа спектаклей. Программа рассчитана для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Время работы: каждые выходные в 12:00 и в 14:00 с 23 июля по 21 августа. Вход свободный.
Расписание кукольных спектаклей на Нижегородской ярмарке:
23 июля:
- 12:00 — «Теремок»
- 14:00 — «Кот, дрозд и петух»
24 июля
- 12:00 — «Приключения Аленки и гусенка»
- 14:00 — «Бука»
30 июля
- 12:00 — «Волк и козлята»
- 14:00 — «Теремок»
31 июля
- 12:00 — «Маша и медведь»
- 14:00 — «Девочка и волк»
6 августа
- 12:00 — «Ослик ищет клад»
- 14:00 — «Путешествие в Приколяндию»
7 августа
- 12:00 — «Приключения Аленки и гусенка»
- 14:00 — «У ослика день рождения»
13 августа
- 12:00 — «Три поросенка и серый волк»
- 14:00 — «Красная шапочка»
14 августа
- 12:00 — «Маша и медведь»
- 14:00 — «Однажды в цирке»
20 августа
- 12:00 — «Как котенок научился мяукать»
- 14:00 — «Волшебный листочек»
21 августа
- 12:00 — «Кто сказал Мяу»
- 14:00 — «Лисенок Плут»
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Фото: Нижний 800
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