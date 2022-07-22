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Театр

На нижегородской ярмарке запустили сезон кукольных спектаклей

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К 200-летию Нижегородской ярмарки на территории выставочного пространства покажут серию авторских кукольных спектаклей. В программе — детские сказки, авторские, музыкальные, интерактивные и игровые постановки.

 

23 июля на площади перед амфитеатром (ступени лестницы, ведущей на площадь Ленина) установят балаган для показа спектаклей. Программа рассчитана для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Время работы: каждые выходные в 12:00 и в 14:00 с 23 июля по 21 августа. Вход свободный.

Расписание кукольных спектаклей на Нижегородской ярмарке:

23 июля:

  • 12:00 — «Теремок»
  • 14:00 — «Кот, дрозд и петух»

24 июля

  • 12:00 — «Приключения Аленки и гусенка»
  • 14:00 — «Бука»

30 июля

  • 12:00 — «Волк и козлята»
  • 14:00 — «Теремок»

31 июля

  • 12:00 — «Маша и медведь»
  • 14:00 — «Девочка и волк»

6 августа

  • 12:00 — «Ослик ищет клад»
  • 14:00 — «Путешествие в Приколяндию»

7 августа

  • 12:00 — «Приключения Аленки и гусенка»
  • 14:00 — «У ослика день рождения»

13 августа

  • 12:00 — «Три поросенка и серый волк»
  • 14:00 — «Красная шапочка»

14 августа

  • 12:00 — «Маша и медведь»
  • 14:00 — «Однажды в цирке»

20 августа

  • 12:00 — «Как котенок научился мяукать»
  • 14:00 — «Волшебный листочек»

21 августа

  • 12:00 — «Кто сказал Мяу»
  • 14:00 — «Лисенок Плут»



 

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Фото: Нижний 800

 

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