На нижегородской ярмарке запустили сезон кукольных спектаклей

23 июля на площади перед амфитеатром (ступени лестницы, ведущей на площадь Ленина) установят балаган для показа спектаклей. Программа рассчитана для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Время работы: каждые выходные в 12:00 и в 14:00 с 23 июля по 21 августа. Вход свободный.

Расписание кукольных спектаклей на Нижегородской ярмарке:

23 июля:

12:00 — «Теремок»

14:00 — «Кот, дрозд и петух»

24 июля

12:00 — «Приключения Аленки и гусенка»

14:00 — «Бука»

30 июля

12:00 — «Волк и козлята»

14:00 — «Теремок»

31 июля

12:00 — «Маша и медведь»

14:00 — «Девочка и волк»

6 августа

12:00 — «Ослик ищет клад»

14:00 — «Путешествие в Приколяндию»

7 августа

12:00 — «Приключения Аленки и гусенка»

14:00 — «У ослика день рождения»

13 августа

12:00 — «Три поросенка и серый волк»

14:00 — «Красная шапочка»

14 августа

12:00 — «Маша и медведь»

14:00 — «Однажды в цирке»

20 августа

12:00 — «Как котенок научился мяукать»

14:00 — «Волшебный листочек»

21 августа

12:00 — «Кто сказал Мяу»

14:00 — «Лисенок Плут»







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Фото: Нижний 800