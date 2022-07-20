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Нижегородский оперный театр откроется сезон постановкой Большого театра «Пиковая дама»

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Нижегородский театр оперы и балета откроет 88-й театральный сезон премьерой оперы «Пиковая дама». Это перенос со сцены Большого театра легендарной постановки Валерия Фокина.

 

«Для любого театра в России сотрудничество с Большим театром — это высокая планка. В техническом плане это очень сложный спектакль! Декорации и костюмы из Большого театра перевозили на шести фурах», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

В начале августа в театре начнутся репетиции и техническая адаптация спектакля. В партии Германа выступит Иван Гынгазов — звезда мировой оперы. Главные женские партии исполнят солистки Нижегородской оперы Екатерина Ясинская (Лиза) и Наталия Ляскова (Графиня).

В постановке примет участие оркестр La Voce Strumentale под управлением главного дирижера театра Дмитрия Синьковского.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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