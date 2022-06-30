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Театр

Сессия школы-лаборатории «Линии театра» проходит в Нижнем Новгороде

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Центр театрального мастерства продолжает исследовать современный театр. Участники школы-лаборатории «Линии театра» – режиссеры, актеры, художники-сценографы, драматурги – в формате сайт-специфик встретятся, объединят свой опыт и создадут эскиз спектакля на стыке театрального и визуального искусства. Тема лаборатории — «Анатомия: человек и город».

 

Школа-лаборатория «Линии театра» открыта до 3 июля.

Основой эскизов станут драматургические тексты, закрытые и открытые городские локации. Вся коммуникация со зрителем происходит через личность актера и его отношения с партнером, пространством и текстом. Поскольку художники много работают с городской средой, было определено, что она станет основой для всех эскизов.

«Одна из важных целей ЦТМ — это открытие новых имен, обогащение театральной среды специалистами, ранее с ней не связанными. У нас есть опыт привлечения нетеатрального композитора к одному из спектаклей, и мы давно хотели поработать с нижегородскими художниками. Так появилась идея междисциплинарной сессии лаборатории “Линии театра”», — отмечает команда проекта.

Время показов эскизов и старта продаж будут объявлены в социальных сетях.



 

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»


 

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