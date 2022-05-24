В Нижегородском оперном театре покажут обновленную «Травиату» и дадут урок итальянского языка

Опера будет исполнена на итальянском языке, а перевод покажут построчно на световой панели. Партию Альфреда исполнит приглашенный солист московского театра «Новая опера» — Георгий Васильев.

Кроме того, 29 мая, в 14:00 в фойе театра пройдет «Итальянская гостиная в оперном театре». Встречу проведет доцент кафедры иностранных языков консерватории имени Глинки — Наталья Хорошилова. Она познакомит всех желающих с историей и красотой итальянского языка, поможет освоить некоторые слова из оперы и расскажет, как говорить о любви на родном языке Верди.

Чтобы посетить событие, вам необходимо иметь билет на спектакль. Также зарегистрироваться по номеру телефона 234-05-32.

Запись на лекцию закроется, как только будет собрана группа.





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Фото: архив организаторов