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В оперном театре пройдет лекция к балету «Безымянная звезда»

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26 и 28 мая на сцене Нижегородского театра оперы и балета — балет Владимира Качесова «Безымянная звезда». Мировая премьера этой постановки прошла в Нижнем Новгороде в 2019 году.

 

Балет «Безымянная звезда» —история романтика учителя астрономии и девушки из столицы.

26 мая в 17:45 в театре пройдет лекция директора музея «Нижегородская радиолаборатория» — Ульяны Авдеенко — «Что шепчут звезды о любви». Расскажут легенды о любви, которые нашли свое отражение в созвездиях.

Посетить встречу смогут зрители, у которых есть билет на спектакль в любую из двух дат. Для участия необходимо записаться по номеру: 234-05-32. Количество мест ограничено. Запись на лекцию закроется, как только будет собрана группа.




 

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Фото: архив пресс-служб

 

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