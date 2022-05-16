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Театр

В ЦТМ выступит Клоун Авабука и художник Ван Гог

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21 мая на сцене нижегородского независимого театра, Центра театрального мастерства, представят семейный спектакль. Участник знаменитого «Снежного Шоу» Славы Полунина — Клоун Авабука и резидент цирка Du Soliel — Ван Гог представят свое шоу.

 

Актеры представят серию шутливых сценок и не оставят равнодушными как детей, так и взрослых зрителей.

«Однажды клоун Авабука и художник Ван Гог встретились, чтобы раскрасить яркими красками серые будни! Щепотка тонкого юмора, крупные мазки безудержного веселья, немножко волшебства — и новая картина готова», — отмечают организаторы.

21 мая

Время: 11:00

Место: ЦТМ (улица Варварская, 32)

 

 

Артисты:

Авабука — нижегородец, актер, режиссер, участник знаменитого «Снежного Шоу» Славы Полунина — Павел Алехин.

Ван Гог — актер театра, цирка и кино, резидент цирка Du Soliel (с 2018 года) Евгений Чумак.

Билеты можно приобрести по ссылке.

 

 

 

 

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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