В ЦТМ выступит Клоун Авабука и художник Ван Гог

Актеры представят серию шутливых сценок и не оставят равнодушными как детей, так и взрослых зрителей.

«Однажды клоун Авабука и художник Ван Гог встретились, чтобы раскрасить яркими красками серые будни! Щепотка тонкого юмора, крупные мазки безудержного веселья, немножко волшебства — и новая картина готова», — отмечают организаторы.