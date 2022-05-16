В ЦТМ выступит Клоун Авабука и художник Ван Гог

21 мая на сцене нижегородского независимого театра, Центра театрального мастерства, представят семейный спектакль. Участник знаменитого «Снежного Шоу» Славы Полунина — Клоун Авабука и резидент цирка Du Soliel — Ван Гог представят свое шоу.
Актеры представят серию шутливых сценок и не оставят равнодушными как детей, так и взрослых зрителей.
«Однажды клоун Авабука и художник Ван Гог встретились, чтобы раскрасить яркими красками серые будни! Щепотка тонкого юмора, крупные мазки безудержного веселья, немножко волшебства — и новая картина готова», — отмечают организаторы.
21 мая
Время: 11:00
Место: ЦТМ (улица Варварская, 32)
Артисты:
Авабука — нижегородец, актер, режиссер, участник знаменитого «Снежного Шоу» Славы Полунина — Павел Алехин.
Ван Гог — актер театра, цирка и кино, резидент цирка Du Soliel (с 2018 года) Евгений Чумак.
Билеты можно приобрести по ссылке.
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