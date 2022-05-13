В нижегородском театре драмы прошла премьера спектакля «Дни Турбиных»

«Я считаю, что «Дни Турбиных» — лучшая пьеса Михаила Булгакова, потому что она совершенна в драматургическом плане. Она отличается от романа «Белая гвардия», хотя и вытекает из него. Мы делаем акцент на истории семьи, которая переживает переломный момент смены социальных устройств, в котором она оказалась. Я ставлю спектакль не про офицеров, а про людей — семью, дружбу и отношения», — подчеркнул Валерий Саркисов.

Сценографическое решение спектакля представлено в виде дома Снежной королевы. Интерьер квартиры, где живут Турбины, выполнен в холодных тонах. Создатели признаются, что им хотелось уйти от быта.

Насладиться спектаклем нижегородцы и гости города смогут 28 мая. Начало — в 18:30.







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Фото: Нижний 800