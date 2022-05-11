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В Нижнем пройдут гастроли Татарского театра кукол

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С 12 по 15 мая 2022 года на сцене Нижегородского театра кукол пройдут гастроли театра кукол «Экият». Одна из постановок пройдет на татарском языке.

 

Татарский государственный театр кукол «Экият» основан в 1934 году и ставит спектакли на двух языках: русском и татарском. В репертуарной афише более 60 сказок народов мира — татарские, русские, французские, восточные, датские, английские, румынские.

12 мая нижегородцы увидят сказку «Коза и овца». Созданный в жанре мюзикла спектакль адресован зрителям с 5 лет.

13 и 14 мая пройдет постановка «Сны Диснея». Главный герой спектакля – великий мультипликатор Уолт Дисней. Спектакль погружает зрителя в волшебный мир детских снов Уолта Диснея.

15 мая зрители увидят детскую сказку «Муха-Цокотуха» в классической постановке со знакомыми каждому с детства стихами. В спектакле много музыки и песен.




 

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Фото: сайт театра

 

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