В оперном театре покажут театрализованную программу «Жди меня»

Сценарий написали заслуженный деятель искусств РФ Ольга Иванова и Александр Бутвиловский по одноименной пьесе Симонова.

В спектакле лейтмотивом звучит песня «Жди меня» на слова стихотворения Константина Симонова, которое написано в начале войны, после того, как поэт в качестве военкора был на Западном фронте и едва не погиб.

Билеты можно приобрести по ссылке.









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Фото: сайт театра