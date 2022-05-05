В оперном театре покажут театрализованную программу «Жди меня»

В Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина покажут театрализованную программу «Жди меня». Постановка посвящена судьбе Лизы Ермоловой, которая ждет с фронта любимого, несмотря на ужасы войны.
Сценарий написали заслуженный деятель искусств РФ Ольга Иванова и Александр Бутвиловский по одноименной пьесе Симонова.
В спектакле лейтмотивом звучит песня «Жди меня» на слова стихотворения Константина Симонова, которое написано в начале войны, после того, как поэт в качестве военкора был на Западном фронте и едва не погиб.
Билеты можно приобрести по ссылке.
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Фото: сайт театра
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