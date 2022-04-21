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Театр

Нижегородский оперный театр завоевал «Золотую маску»

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Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина стал обладателем первой в своей истории «Золотой маски». Постановка «Свадьба Фигаро», которая успела полюбиться нижегородцам и сорвать множество оваций, получила специальную премию жюри — «За творческую смелость и командный дух».

 

Постановку показывают на языке-оригинале — итальянском с переводом на русский через бегущую строку. Режиссер Дмитрий Белянушкин полностью сохранил сюжетную линию и моцартовские смысловые акценты.

Редакция «НН.Собака.ru» встретилась с солистами Нижегородской оперы, исполняющими главные партии в громкой премьере, и своими глазами увидели, как плотно эта постановка вошла в их жизнь.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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