Нижегородский оперный театр завоевал «Золотую маску»

Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина стал обладателем первой в своей истории «Золотой маски». Постановка «Свадьба Фигаро», которая успела полюбиться нижегородцам и сорвать множество оваций, получила специальную премию жюри — «За творческую смелость и командный дух».
Постановку показывают на языке-оригинале — итальянском с переводом на русский через бегущую строку. Режиссер Дмитрий Белянушкин полностью сохранил сюжетную линию и моцартовские смысловые акценты.
Редакция «НН.Собака.ru» встретилась с солистами Нижегородской оперы, исполняющими главные партии в громкой премьере, и своими глазами увидели, как плотно эта постановка вошла в их жизнь.
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Фото: архив пресс-служб
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