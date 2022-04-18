В мае этого года в Нижнем Новгороде покажут спектакли-номинанты фестиваля «Золотая маска».
Расписание спектаклей:
15 мая в 18:00 и 16 мая в 19:00
- «Школа жен» — спектакль московского театра имени Маяковского, номинированный на премию «Золотая маска – 2022» в шести номинациях.
19 и 20 мая в 19:00
- «Дон Кихот» — балет Санкт-Петербургского театра театра балета имени Якобсона. В 2019 году он был представлен на «Золотой маске» в шести номинациях.
Стоимость билетов — от 450 рублей.
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Фото: кадр из спектакля
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