«Севильский цирюльник» на итальянском языке покажут в Нижегородском театре оперы и балета

На сцену выйдут артисты Нижегородской труппы и приглашенные солисты из московского театра «Новая Опера» и петербургского «Мюзик-холл». За дирижерским пультом — главный дирижер театра Дмитрий Синьковский, всемирно известный знаток барочной музыки.

Эталонная опера-буффа будет представлена на Нижегородской сцене в постановке заслуженного деятеля искусств Беларуси, заслуженного артиста России Отара Дадишкилиани.

Расписание сеансов:

16 апреля в 18.30

17 апреля в 15.00





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