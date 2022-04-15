«Севильский цирюльник» на итальянском языке покажут в Нижегородском театре оперы и балета

16 и 17 апреля в театре оперы и балета имени Пушкина покажут оперу Россини «Севильский цирюльник». Постановку исполнят на итальянском языке с построчным переводом.
На сцену выйдут артисты Нижегородской труппы и приглашенные солисты из московского театра «Новая Опера» и петербургского «Мюзик-холл». За дирижерским пультом — главный дирижер театра Дмитрий Синьковский, всемирно известный знаток барочной музыки.
Эталонная опера-буффа будет представлена на Нижегородской сцене в постановке заслуженного деятеля искусств Беларуси, заслуженного артиста России Отара Дадишкилиани.
Расписание сеансов:
- 16 апреля в 18.30
- 17 апреля в 15.00
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