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Театр

В нижегородском театре драмы пройдут гастроли Орловского театра

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На сцене Нижегородского театра драмы имени Горького пройдут гастроли Орловского театра имени Тургенева. Увидеть спектакли можно будет с 13 по 17 апреля.

 

На нижегородской сцене покажут спектакли:

  • «Первая любовь» (по повести Тургенева, 12+)
  • «Темные аллеи» (по рассказам Бунина, 16+)
  • «Папа в паутине» (по пьесе Куни, 16+)
  • «Единственный наследник» (по пьесе Реньяра, 12+)
  • «Осторожно, обхо-хо-чешься!» (по рассказам Аверченко и Тэффи, 12+)

Кроме того, нижегородский театр драмы в это время отправится в Орел. В рамках гастрольной программы на орловской сцене поставят спектакли:

  • «Павел I» (по пьесе Мережковского)
  • «Брачный договор» (по пьесе Кишона)
  • «Вишневый сад» (по пьесе Чехова)
  • «Бестолочь» (по пьесе Камолетти)
  • «Метод Гронхольма» (по пьесе Гальсерана)


 

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Фото: «Нижний 800»

 

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