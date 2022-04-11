В нижегородском театре драмы пройдут гастроли Орловского театра

На нижегородской сцене покажут спектакли:

«Первая любовь» (по повести Тургенева, 12+)

«Темные аллеи» (по рассказам Бунина, 16+)

«Папа в паутине» (по пьесе Куни, 16+)

«Единственный наследник» (по пьесе Реньяра, 12+)

«Осторожно, обхо-хо-чешься!» (по рассказам Аверченко и Тэффи, 12+)

Кроме того, нижегородский театр драмы в это время отправится в Орел. В рамках гастрольной программы на орловской сцене поставят спектакли:

«Павел I» (по пьесе Мережковского)

«Брачный договор» (по пьесе Кишона)

«Вишневый сад» (по пьесе Чехова)

«Бестолочь» (по пьесе Камолетти)

«Метод Гронхольма» (по пьесе Гальсерана)





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Фото: «Нижний 800»