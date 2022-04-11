В нижегородском театре драмы пройдут гастроли Орловского театра

На сцене Нижегородского театра драмы имени Горького пройдут гастроли Орловского театра имени Тургенева. Увидеть спектакли можно будет с 13 по 17 апреля.
На нижегородской сцене покажут спектакли:
- «Первая любовь» (по повести Тургенева, 12+)
- «Темные аллеи» (по рассказам Бунина, 16+)
- «Папа в паутине» (по пьесе Куни, 16+)
- «Единственный наследник» (по пьесе Реньяра, 12+)
- «Осторожно, обхо-хо-чешься!» (по рассказам Аверченко и Тэффи, 12+)
Кроме того, нижегородский театр драмы в это время отправится в Орел. В рамках гастрольной программы на орловской сцене поставят спектакли:
- «Павел I» (по пьесе Мережковского)
- «Брачный договор» (по пьесе Кишона)
- «Вишневый сад» (по пьесе Чехова)
- «Бестолочь» (по пьесе Камолетти)
- «Метод Гронхольма» (по пьесе Гальсерана)
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Фото: «Нижний 800»
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