Нижегородский оперный театр проведет лекции к спектаклям «Эсмеральда» и «Севильский цирюльник»

14 апреля зрители спектакля «Эсмеральда» смогут посетить лекцию «Путешествие в Нотр-Дам де Пари».

Кандидат филологических наук и член «Альянс-Франсез Нижний Новгород» Татьяна Петровна Понятина расскажет, как Нотр-Дам устроен изнутри, как повлиял на его жизнь роман Виктора Гюго, сколько гаргулий в нем обитает и множество других интересных фактов.

Для участия необходимо иметь билет на спектакль «Эсмеральда» и зарегистрироваться. Встреча пройдет в пресс-центре театра.

Регистрация по телефону 234-05-32, прием заявок будет закрыт 13 апреля в 13:00.

16 и 17 апреля расскажут об итальянском композиторе Джоаккино Россини — о многогранности его таланта и кулинарных рецептах. Принять участие смогут зрители с билетами на оперу «Севильский цирюльник».

Встреча пройдет в ресторане, украшенным лепниной XIX века, Yale (улица Рождественская, 30). Начало лекции в 12:30.

Регистрация по телефону 234-05-32, прием заявок будет закрыт 15 апреля в 15:00.







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Фото: dostoprimechatelnosti-rus.ru