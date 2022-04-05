Фестиваль «Комедия-fest» откроется в Нижнем Новгороде

Список театров и спектаклей, которые станут участниками события, пока неизвестен.

По словам замглавы администрации Нижнего Новгорода Леонида Стрельцова, фестиваль «Комедия-fest» — редкий для России пример многожанрового фестиваля, посвященного комедии.

«Посещаемость театра сегодня 97%! Это много. Вообще мы сделали некоторые подсчеты, только за 23 года в новом здании к нам пришло столько зрителей, что все вместе они бы заняли шесть площадей Минина», — добавил директор театра «Комедiя» Дмитрий Коновалов.





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Фото: сайт театра