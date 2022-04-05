Фестиваль «Комедия-fest» откроется в Нижнем Новгороде

Фестиваль театральных комедий «Комедия-fest» пройдет осенью 2022 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает департамент культуры городской администрации.
Список театров и спектаклей, которые станут участниками события, пока неизвестен.
По словам замглавы администрации Нижнего Новгорода Леонида Стрельцова, фестиваль «Комедия-fest» — редкий для России пример многожанрового фестиваля, посвященного комедии.
«Посещаемость театра сегодня 97%! Это много. Вообще мы сделали некоторые подсчеты, только за 23 года в новом здании к нам пришло столько зрителей, что все вместе они бы заняли шесть площадей Минина», — добавил директор театра «Комедiя» Дмитрий Коновалов.
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Фото: сайт театра
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