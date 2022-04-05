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В Нижнем пройдет премьера шоу «Carmen P. S.» Ляйсан Утяшевой

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9 апреля в Нижнем Новгороде пройдет премьера масштабного театрально-танцевального шоу «Carmen P. S.». Автором и идейным вдохновителем которого выступила Ляйсан Утяшева.

 

Ляйсан Утяшева исполнит главную партию — роковую Кармен из одноименной новеллы Проспера Мериме, написанную им в 1845 году.

«Мы не станем пересказывать классическую историю Кармен, а только вдохновились ей и пошли дальше. В стиле танца, в переосмыслении образов, любви, свободы и ненависти. Позади несколько лет репетиций, кастинг, постановка номеров, пошив костюмов, написание авторской музыки», — добавляет Ляйсан.

Увидеть премьеру можно будет на сцене нижегородского концертного зала «Юпитер».

Стоимость билетов — от 1800 рублей.



 

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Фото: архив организаторов

 

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